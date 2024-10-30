Portekiz Ligi Kupası maçı canlı izle: Benfica-Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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Portekiz Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı... Benfica ve Santa Clara bugün karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Rio Ave'yi konuk eden Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansıyla galibiyete uzandı. Milli futbolcu, hat-trick yaparak takımı 3-0 öne geçirdi. Karşılaşmadaki diğer goller ise Andreas Schjelderup ve Amdouni'den geldi. Benfica bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Santa Clara ise kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. İşte Benfica Santa Clara maçı canlı yayın bilgisi...

BENFICA-SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica ve Santa Clara, Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Saat 23.15'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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KEREM AKTÜRKOĞLU İLE FARK ATTI

Portekiz Süper Ligi'nin 9. haftasında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta Rio Ave'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.

Milli futbolcu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı.

Benfica'nın diğer gollerini ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni kaydetti.

Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.

Kariyerindeki 5’inci hat-trick’e imzasını atan Kerem, son olarak UEFA Uluslar Ligi 4’üncü Grup 2’nci haftasında İzlanda’ya karşı 3-1 biten maçta ay-yıldızlıların gollerini atmıştı.