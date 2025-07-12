Benfica, Orkun Kökçü transferinin detaylarını duyurdu!

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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün maliyeti Benfica tarafından açıklandı.
MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU
Portekiz kulübünden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.
Öte yandan transferde 5 milyon euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş için bugün İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü paylaşımı:— Spor Arena (@sporarena) July 12, 2025
''Yuvana, vatanına, çocukluk aşkına hoş geldin...''pic.twitter.com/JH9bDHPROI