Benfica, Orkun Kökçü transferinin detaylarını duyurdu!

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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün maliyeti Benfica tarafından açıklandı.

MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Portekiz kulübünden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

Öte yandan transferde 5 milyon euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş için bugün İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.