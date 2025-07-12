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Benfica, Orkun Kökçü transferinin detaylarını duyurdu!

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Benfica
Benfica, Orkun Kökçü transferinin detaylarını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 20:00

Portekiz kulübü Benfica, Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü'nün maliyeti Benfica tarafından açıklandı.

MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Portekiz kulübünden yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

Öte yandan transferde 5 milyon euro'luk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı.

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BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş için bugün İstanbul'a gelen Orkun Kökçü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Benfica

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