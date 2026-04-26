Benfica - Moreirense maçında olay! Jose Mourinho oyuncusuyla tartıştı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 13:37

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, Moreirense'yi 4-1 mağlup etti. Benfica'da ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sert bir tepki gösterirken Jose Mourinho'yla tartıştı. Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti.

Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos kaydetti.

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Dodi Lukebakio 58. dakikada kenara gelirken yerini Gianluca Prestianni'ye bıraktı. Belçikalı oyuncu değişiklik kararını tepki gösterdi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"Lukebakio oyundan alınmaktan hoşlanmadı. Oyundan çıkarılmaktan hoşlanmayan bir oyuncunun hayal kırıklığından yedek kulübesi sorumlu değil. Aramızda küçük bir tartışma oldu, ki bundan aslında keyif aldım. Ne söylendi? ‘Neden oyundan alındım? Oyundan alınmayı hak etmedim.’ Bu tür şeyler. Benim cevabım biraz daha sert oldu, ama sorun yok."

Mourinho Lukebakio'nun için ayrıca, "Bence oynadığı sürenin az olmasının en büyük sorumlusu Prestianni. En büyük sorumluluk Prestianni'de. Oyuncuların kendine özgü özellikleri var, antrenörlerin de. Schjelderup ile birbirimizden çok uzaktık ve şu anda daha yakınız. Lukebakio'nun oyununda tutkuyla yaklaşmadığım yönler var ve bunlarla ilgilenmesi gerekiyor. Yediğimiz golü gördünüz ve ne demek istediğimi anlıyorsunuz." dedi.

 

 

