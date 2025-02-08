Benfica-Moreirense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Moreirense Portekiz Ligi maçı şifresiz mi?

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Benfica, bu akşam Moreirense'yi ağırlayacak. Bruno Lage’nin öğrencileri ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı kapmayı ve zirve yolunda ilerlemek istiyor. Rakip takım ise ligde 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Benfica-Moreirense maçı canlı yayın bilgisi...

BENFICA - MOREIRENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica ve Moreirense bu akşam (8 Şubat Cumartesi) saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Benfica ekibi, zirvenin 7 puan uzağında. Her iki ekip de sahadan puanla dönmek istiyor.

BENFICA - MOREIRENSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.