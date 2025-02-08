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Benfica-Moreirense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Moreirense Portekiz Ligi maçı şifresiz mi?

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#Benfica#Moreirense#Portekiz Süper Ligi
Benfica-Moreirense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Benfica-Moreirense Portekiz Ligi maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 12:09

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde Moreirense ile karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, ligde 44 puanla Lizbon ekibinin hemen ardında 2. sırada yer alıyor. Bruno Lage'nin öğrencileri geride kalan haftalarda 14 galibiyetle sahadan ayrıldıç Her iki ekip de mücadelede sonunda 3 puanı hanesine eklemek istiyor. Peki Benfica-Moreirense maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benfica-Moreirense Portekiz Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Benfica, bu akşam Moreirense'yi ağırlayacak. Bruno Lage’nin öğrencileri ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı kapmayı ve zirve yolunda ilerlemek istiyor. Rakip takım ise ligde 23 puanla 11. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Benfica-Moreirense maçı canlı yayın bilgisi...

BENFICA - MOREIRENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica ve Moreirense bu akşam (8 Şubat Cumartesi) saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Benfica ekibi, zirvenin 7 puan uzağında. Her iki ekip de sahadan puanla dönmek istiyor.

BENFICA - MOREIRENSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Benfica#Moreirense#Portekiz Süper Ligi

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