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Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğu ilk 11'de mi?

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#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu
Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:07

Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçı Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orhun Kökçü'nün de kadrosunda yer aldığı Benfica Monaco arasında oynanacak. Karşılaşmanın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Kerem ve Orkun ilk maçta mücadeleye ilk 11'de başlamış ve Benfica sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Benfica Monaco maç kadrosu bu nedenle araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğu ilk 11'de mi? İşte Benfica Monaco maçı canlı izle bilgisi

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Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı bu akşam oynanacak. Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğu ilk 11'de mi oynayacak? Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta? İşte, Benfica Monaco maçı canlı izle detayları...

BENFİCA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı Benfica Monaco karşılaşması 18 Şubat Salı TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğu ilk 11de mi

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

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Monaco ile deplasmanda oynanan play-off maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Futbolcularımızın Monaco maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BENFİCA-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis

Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth

 

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#Benfica#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu

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