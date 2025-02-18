Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğu ilk 11'de mi?

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Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı bu akşam oynanacak. Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off Benfica Monaco maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğu ilk 11'de mi oynayacak? Benfica - Monaco maçı saat kaçta, saat kaçta? İşte, Benfica Monaco maçı canlı izle detayları...

BENFİCA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı Benfica Monaco karşılaşması 18 Şubat Salı TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

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Monaco ile deplasmanda oynanan play-off maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Futbolcularımızın Monaco maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BENFİCA-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis

Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth