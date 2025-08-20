Benfica maçı öncesi Portekiz'den Kerem Aktürkoğlu iddiası! 'Bu akşam oynamaya çok hevesli'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Benfica'yı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

NİCE KARŞISINDA OYNATMIŞTI

Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nu transfer süreci devam ediyor. Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu Benfica maçı öncesi kadroya katmak istiyordu fakat teknik direktör Lage, Nice karşısında Kerem'i oyuna sokarak buna engel oldu.

RECORD: KEREM, F.BAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK İSTİYOR

Kerem'in transferinin tamamlanması için Benfica eşleşmesinin bitmesi beklenirken bugün Kadıköy'de oynanacak maç öncesi Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Record Gazetesi'nin haberine göre Kerem Aktürkoğlu, bu akşamki maçta Fenerbahçe'ye kadro oynamak istiyor.

'ÖZELLİKLE OYNAMAYA HEVESLİ'

Haberde, 'Türk kanat oyuncusu sadece kadroya çağrılmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul kulübüyle karşılaşmak için özel bir isteği var. Bugün dikkatlerin çoğu, dün sabah Benfica heyetinin Portekiz'den ayrılışında göz önünde olan ve birçok Benfica taraftarının şüphelerini gideren Kerem Aktürkoglu'nun üzerinde olacak. Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen, kanat oyuncusu bu akşam José Mourinho'nun takımına karşı oynamaya hazır ve oldukça motive. Record gazetesine göre, oyuncu özellikle Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynamaya hevesli.' ifadeleri kullanıldı.

2. YARI OYUNA GİRMESİ BEKLENİYOR

Tüm bu gelişmeler ışıında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin Kerem Aktürkoğlu'nun bu akşam maçında ikinci yarısında oyuna alması bekleniyor.