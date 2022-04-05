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Portekiz takımlarıyla oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi almayan Liverpool, son dört karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar arasında topa sahip olma yüzdesi en düşük takım Benfica. Bu süreçte Portekiz temsilcisinden daha fazla direkt atak üreten tek takım Real Madrid.

Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 1984'in ardından ikinci kez üst üste beş deplasman galibiyeti almak istiyor. Portekiz ile İngiltere takımları arasında oynanan son 11 Şampiyonlar Ligi maçında Portekiz ekipleri toplam üç gol sevinci yaşarken, Ada temsilcileri 26 gol attı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sekiz gol atan Mohamed Salah, turnuva tarihinde iki farklı sezonda 10+ gol sevinci yaşayan ilk Liverpool oyuncusu olmak istiyor. Kupa 1 tarihinde bir İngiliz takımının formasıyla bunu başaran tek isim Ruud van Nistelrooy. Darwin Nunez, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Benfica oyuncusu konumundaki Nuno Gomes'in rekoruna ortak olmak için sahaya çıkıyor. Bu sezon Şampionlar Ligi'nde attığı sekiz golün altısını dış sahada kaydeden Mohamed Salah, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda en yüksek sayıya ulaşan Liverpool oyuncusu olmak istiyor.

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Benfica Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica Liverpool maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.