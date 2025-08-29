Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini açıkladı

Haberin Devamı

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Benfica, Kerem Aktürkoğlu için öncelikli satın alma hakkına sahip olan Galatasaray'ın bilgilendirildiğini de transfer açıklamasında duyurdu.

Benfica'dan yapılan açıklama şöyle;

"29 Ağustos Cuma günü Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na (CMVM) gönderilen bir açıklamada, Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Türkiye'nin Fenerbahçe kulübüyle prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Açıklamanın tam metni şu şekildedir:

"Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun spor haklarının satışı konusunda Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurur.

Prensip anlaşması, oyuncunun spor haklarının 22.500.000 € (yirmi iki milyon beş yüz bin avro) tutarında kalıcı transferini ve hedeflere bağlı değişken ücretleri öngörmektedir, bu da transferin toplam değerinin 25.000.000 € (yirmi beş milyon avro) ulaşabileceği anlamına gelmektedir.

Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirildiği de eklenmelidir.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD"

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ELEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertliler, ilk maçtan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Estadio de Luz’da oynanan rövanş maçı, Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nden elendi. Maçın tek golü, sarı lacivertlilere transfer olan Kerem Aktürkoğlu’dan geldi.

BONSERVİSİ

Sarı lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 22.5 milyon Euro ödeyecek. Toplamda 25 milyon Euro’yu bulacak transferin 2.5 milyon Euro’su bonuslar olacak.

KEREM’İN BENFICA KARİYERİ

Milli futbolcu Benfica formasıyla toplamda 58 maça çıkarken, 17 gol 13 asistlik performans sergiledi.