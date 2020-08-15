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AA Spor
Haber Giriş: 15.08.2020 - 00:55,Son Güncelleme:

Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti

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Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti
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Portekiz Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi bittikten sonra İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen Vertonghen, başkent temsilcisiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıktı ve 12 gol attı.

Benfica, Jan Vertongheni transfer etti

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