Benfica ile karşılaşan Belenenses'e koronavirüs darbesi! Sahaya 9 kişiyle çıktılar

Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya gelirken koronavirüs vakaları nedeniyle ev sahibi ekip sahaya 9 oyuncuyla çıktı.
Mücadele öncesinde yapılan testlerde 14 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Belenenses, Benfica'nın karşısına 9 oyuncuyla çıktı.
Henüz 1. dakikada Eduardo Kau'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Belenenses, 45 dakikada kalesinde 7 gol gördü.
Ev sahibi ekip geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken 28 puanı bulunan Benfica 3. sırada yer alıyor.