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Benfica - Guimaraes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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Benfica - Guimaraes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifreli mi Kerem Aktürkoğlu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 18:22

Portekiz Ligi 13. haftasında bu akşam Benfica ile Guimaraes karşı karşıya geliyor. Milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica maçları birçok Türk futbolsever tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ligde maç eksiğiyle 28 puanı bulunan Benfica şampiyonluk için var gücüyle mücadele veriyor. Peki, Benfica - Guimaraes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler!

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica bu akşam evinde Guimaraes ile zorlu mücadeleye çıkıyor. Estadio da Luz stadında oynanan mücadelede gözler son dönemde adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu’nun üzerinde olacak. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Benfica’da başarılı işlere imza atan Aktürkoğlu, spor dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Peki, Benfica - Guimaraes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BENFİCA - GUİMARAES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRELİ Mİ?

Portekiz Ligi 13. haftasında bu akşam Benfica evinde Guimaraes’i ağırlıyor. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00’da başlayacak. Benfica - Guimaraes maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Benfica-Guimaraes maçında milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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BENFİCA - GUİMARAES MUHTEMEL 11’LERİ!

Benfica:

Trubin; Araujo, Bah, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis; Di Maria, Rollheiser, Akturkoglu; Pavlidis

Guimaraes:

Varela; Gaspar, Rivas, Fernandes, Mendes; J Silva, Handel; Cesar, Samu, Santos; Ramirez

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#Benfica - Guimaraes#Benfica Guimaraes Maçı Saat Kaçta#Kerem Aktürkoğlu

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