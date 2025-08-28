Benfica-Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho gerçeğini yazdılar! ‘2000 gün geçti’

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İlk yarıda Benfica'nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 82. dakikasında Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Eşleşmeyi kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

"FAVORİ GÖSTERMEDEN KENDİMİZİ ADAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik."

"Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum."

"Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var."

"Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti. Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede."

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI DÜNYA BASININDA

Gecenin en önemli müsabakalarından biri olan Benfica-Fenerbahçe maçı, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Maça dair atılan başlıklar şöyle oldu:

Record Meksika: Edson Alvarez ve Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

AS Meksika : Edson ve Mourinho Avrupa Ligi'ne gidiyor. Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki son şansını kaçırdı.

L'Equipe: Benfica, Brugge ve Kopenhag lig aşamasına, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne

2024'te FC Barcelona'ya karşı son 16'ya kalan Benfica, en prestijli Avrupa organizasyonunun ana aşamasına üst üste dördüncü kez katılmayı garantilerken, geçen sezon üçüncü ön eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe (1-2, 1-1 uzatmalar) son katılımından 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Portekizli, takımının maçın her anında geride kaldığını gördü. Benfica, 28 Ağustos'ta kura çekiminde yer alacak.

Benfica, maçlarını kontrol altına almak için ne zaman baskı yapıp ne zaman gevşemesi gerektiğini bilen Bruno Lage'nin sunduğu harika bir oyun tarzıyla Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. Mourinho ise Avrupa'nın en üst düzey organizasyonundan uzak kalacak. Fenerbahçe ise Luis Aragones'in başında olduğu 2008-09 sezonundan bu yana bu organizasyonda forma giyemedi.

MOURINHO İÇİN ÇARPICI DETAY: 2000 GÜN OLDU!

İspanyol Marca gazetesi Mourinho ile ilgili verdiği detay haberinde, dünyaca ünlü teknik adamın 'Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı' 6. sezonuna girdiğini ifade etti ve bunun 2000 günü aştığını okuyucularına aktardı.

SON MAÇ 2020'DE

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde son maçını 10 Mart 2020'de oynamıştı. O dönemde Portekizli teknik direktör, RB Leipzig ile eşleşmiş ve Totenham'ı yönetiyordu. Tottenham, toplamda 4-0'lık ezici bir galibiyetle elendi. O zamandan beri, Mou'nun iki kez şampiyonluk yaşadığı kupaya geri dönmesinin üzerinden neredeyse 2.000 gün geçti.

2021'in başlarına kadar çalıştırdığı Kuzey Londra kulübündeki döneminin ardından Portekizli teknik adam, 2022'de ilk Konferans Ligi'ni kazandığı Roma'nın başına geçti ve ardından 2023 Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya yenilerek Avrupa futbolunun elitlerine altın dönüş fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe'deki şansı hiç değişmedi. Türk kulübünün başında geçirdiği iki sezonda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçemedi. İlk olarak 2024-25 sezonunda Fransız ekibi Lille'e karşı oynadı, şimdi de "Özel Kişi"nin Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini engelleyen Benfica oldu.