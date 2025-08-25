Benfica, Fenerbahçe maçı öncesi şoke oldu! Slavko Vincic kararı sonrası hüsran

Haberin Devamı

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica-Fenerbahçe karşılaşmasına Sloven hakem Slavko Vincic’i atadı. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi David Smajc, VAR’da ise Alen Borosak ve Dragoslav Peric görev yapacak.

Bu atama sonrası, Portekiz temsilcisi Benfica adeta yıkıldı. Çünkü Benfica, Vincic’in yönettiği hiçbir maçta sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Slavko Vincic, bugüne kadar Benfica’nın 4 maçında düdük çaldı. Son olarak, ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea ile oynanan çeyrek finalde görev aldı. O karşılaşmayı Benfica, uzatmalarda 4-1 kaybetmişti. Normal sürenin 90+6. dakikasında Di María’nın golüyle maçı uzatmaya taşıyan Portekiz temsilcisi, yine de turu geçememişti.

Vincic, daha önce de Benfica’nın şu maçlarını yönetmişti:

Fenerbahçe – Benfica (1-1, 2018/19 Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme)

PSV – Benfica (0-0, 2021/22 Şampiyonlar Ligi play-off)

Ajax – Benfica (2-2, 2021/22 Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

DEV MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

İlk maçı İstanbul’da 0-0 biten Benfica - Fenerbahçe mücadelesinin rövanşı, Çarşamba günü saat 22.00’de Estadio da Luz’da oynanacak.