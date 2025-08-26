Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Mourinho'nun arkadaşı konuştu! Taktiği açıkladı

Haberin Devamı

Benfica ve Jose Mourinho ile geçmişte yolları kesişen Silvino, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş öncesi Portekiz basınına konuştu.

İlk maçta alınan 0-0’lık sonuç sonrası tur şansının iki takım için de eşit olduğunu belirten eski Benfica kalecisi, zorlu bir karşılaşma beklediğini söyledi.

“Bu eşleşme her iki tarafa da açık. İstanbul’da olduğu gibi iki takım da kazanmak ve tur atlamak isteyecek. Ancak Mourinho’nun takımı için kolay olmayacak çünkü Benfica evinde oynuyor ve 60 bin taraftar arkasında olacak” ifadelerini kullanan Silvino, rövanşın daha dengeli geçeceğini vurguladı.

“Benfica daha ofansif olacak, Fenerbahçe kontra arayacak”

Benfica’nın hazırlık turnuvası Eusebio Kupası’nda Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği maçı hatırlatan Silvino, bu kez farklı bir oyun beklentisi olduğunu dile getirdi:

Haberin Devamı

“Türkiye’de Benfica kontrollü oynadı, gol yememeye çalıştı ve geçişlerde fırsat aradı. Şimdi daha ofansif, oyunu yönlendirmeye çalışan bir Benfica bekliyorum. Bu da Fenerbahçe’ye kontratak fırsatları yaratabilir.”

Setubal doğumlu olan Silvino, hemşehrisi olan iki teknik adam Bruno Lage ve Jose Mourinho arasındaki mücadeleye ise farklı bir gözle baktı:

“İki Setuballi arasında düello olmaz, bu iki dost arasında bir maç. Sadece Şampiyonlar Ligi için kazanmak isteyecekler.”

Trubin yorumu: “Hatası güven kaybettirmez”

Kaleci antrenörlüğü de yapmış olan Silvino, Benfica kalecisi Trubin’in İstanbul’daki hatasını değerlendirirken güven tazeledi.

“Ellerini yanlış yerleştirdi, top arasından geçti. Ama bu her kalecinin başına gelir. Neyse ki ofsayt vardı. Trubin kaliteli bir kaleci ve rövanşa hazır olacaktır. Bruno Lage de ona güveniyor” dedi.

Silvino ayrıca, Tondela maçında Trubin yerine Samuel Soares’in oynatılmasını doğru bir karar olarak gördüğünü belirterek, genç kalecinin ritim kazanmasının önemli olduğunu ifade etti.