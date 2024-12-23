Benfica fark attı, zirveyi ele geçirdi! Kerem Aktürkoğlu ayakta alkışlandı, Orkun Kökçü maçın oyuncusu oldu

Haberin Devamı

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Benfica, Sporting Lizbon'un puan kaybettiği haftada Estoril Praia'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Estádio da Luz'da oynanan maçta Benfica'nın galibiyet gollerini 28. dakikada Pavlidis, 73 ve 90+4. dakikalarda Zeki Amdouni kaydetti.

Benfica'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 84 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 90 dakika forma giydi.

Milli yıldızımız Orkun Kökçü, performansıyla maçın oyuncusu seçilirken Kerem Aktükoğlu ise ayakta alkışlandı.

Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran Benfica, Sporting'i geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Estoril ise 14 puanla 12. sırada kaldı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin bir sonraki haftasında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacak. Estoril ise Moreirense'yi konuk edecek.