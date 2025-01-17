Benfica - Famalicao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

Haberin Devamı

Bu akşam ekrana gelecek olan Benfica Famalicão maç kadrosu belli oldu. Benfica’da gözler Orkun, ve Kerem Aktürkoğlu'nda… Hugo Oliveira yönetimindeki Famalicao, bu sezon ligde çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Famalicao, topladığı 20 puanla 9. sırada haftaya giriyor. Peki, Benfica Famalicao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte detaylar...

BENFİCA - FAMALİCAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Famalicao maçı 17 Ocak Cuma saat TSİ 23:15'ye başlayacak. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu bu sezon takımının ligde en fazla gol ve asist katkısı yapan oyuncusu olurken son iki mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Ancak Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Famalicao mücadelesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haberin Devamı

BENFİCA - FAMALİCAO MUHTEMEL 11’LER

Benfica: Trubin, Bah, Araujo,Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes; Kerem, Orkun, Schjelderup, Pavlidis

Famalicao: Carevic; Pinheiro, Mihaj, De Haas, Soares; Van de Looi, Konu; Sorriso, Sa, Dias; Aranda