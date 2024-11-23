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Benfica Estrela maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

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#Benfica#Estrela#Süper Kupa
Benfica Estrela maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 17:43

Benfica Estrela maçı, Portekiz Kupası 4.Tur mücadelesi kapsamında oynanacak. A Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Benfica, ligdeki iyi ilerleyişini Kupa mücadelesi ile de sürdürmek istiyor. Peki, Benfica Estrela maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte, o detaylar

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Benfica - Estrela maçı ile Portekiz Kupası'nda heyecan dolu bir karşılaşması daha futbolseverlerle buluşacak. İki takım, ligdeki mücadelelerinde bu sezon kritik bir noktaya geldiler. Daha önce oynanan maçlarda Benfica’nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Peki, Benfica - Estrela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

BENFİCA ESTRELA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Portekiz Kupası kapsamında Benfica - Estrela karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Kasım Cumartesi günü saat 23.45’te oynanacak. Maçın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun bu karşılaşmada oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Karşılaşma başlamaya yakın bu durumun netleşmesi bekleniyor. 

 

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#Benfica#Estrela#Süper Kupa

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