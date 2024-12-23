Benfica - Estoril maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz Süper Ligi’nde zirve mücadelesi!

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Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği Benfica bugün evinde Estoril’i ağırlıyor. Portekiz Süper Ligi’nde zirve için mücadele eden Benfica alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Estoril ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ise performansıyla taraftarın gönlünü kazanmayı başardı. Aktürkoğlu bu sezon ligde takımı adına en fazla gol atan oyuncu oldu. Peki, Benfica - Estoril maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BENFİCA - ESTORİL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligde zirve için mücadele veren Benfica evinde Estoril’i ağırlayacak. Lizbon’da bulunan Estadio da Luz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ'DE KEREM VE ORKUN İŞ BİRLİĞİ

Portekiz Premier Ligi'nde Benfica ile dikkat çeken performansa imza atan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü adından sıkça söz ettiriyor. Takımlarının ilk 11'nde değişmezlerden olan yıldızlar takımının başarısında da büyük pay sahibi oldular.

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Özellikle yarattığı skor katkısıyla gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarının saygısını kazanmış durumda. 23 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Kerem, 1.633 dakika süre aldı. Daha çok oyun içerisindeki performansıyla ve kritik müdahaleleriyle takımda yer edinen Orkun ise 20 maçta 1.453 dakika süre aldı. Yıldız orta saha 4 gol, 4 asistlik de katkı yarattı.