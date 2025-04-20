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Benfica deplasmanda 3 golle kazandı! Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...

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#Portekiz Premier Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Benfica deplasmanda 3 golle kazandı Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 00:37

Portekiz Premier Ligi'nin 30. haftasında Benfica, konuk olduğu Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.

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Vitoria Guimaraes ile Benfica, Portekiz Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. 

Estadio Dom Afonso Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Benfica, 3-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21 ve 84. dakikalarda Pavlidis ve 77. dakikada Carreras kaydetti.

Öte yandan milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica adına 85 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 72 yapan Benfica, lider Sporting ile aynı puanda haftayı ikinci sırada tamamladı. Vitoria Guimaraes ise 48 puanla 5. basamakta kaldı. 

Portekiz Ligi'nin gelecek haftasında Benfica, sahasında AVS'yi ağırlayacak. Vitoria Guimaraes ise sahasında Rio Ave ile karşı karşıya gelecek .

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#Portekiz Premier Ligi#Benfica#Kerem Aktürkoğlu

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