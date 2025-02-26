Benfica-Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de var mı? Portekiz Kupası'nda kritik çeyrek final mücadelesi!

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Benfica, Portekiz Ligi çeyrek final müsabakasında Braga ile karşı karşıya geliyor. Bruno Lage'nin öğrencileri maçtan galibiyetle dönerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Benfica-Braga maçı canlı yayın bilgisi...

BENFICA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica ve Braga bu akşam (26 Şubat Çarşamba) saat 23.45'te mücadele edecek. Her iki ekip de yarı final biletini almak istiyor.

BENFICA - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.