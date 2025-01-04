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BENFİCA MAÇI CANLI YAYIN: Benfica Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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#Benfica#Braga#Portekiz Süper Ligi
BENFİCA MAÇI CANLI YAYIN: Benfica Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ilk 11de mi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 16:43

Portekiz Ligi 17. haftasında önemli mücadelelere sahne olacak. Benfica, Sporting Braga'yı ağırlayacak. Benfica zirveye sadece 3 puan uzaklıkta. Savunmasıyla dikkat çeken Benfica sahadan puanla ayrılmak istiyor. Rakip takım ise bu sezon beklentileri karşılayamadı. Braga da sahadan eli boş ayrılmak istemiyor. Kritik mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’de olacak. Peki Benfica Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte ayrıntılar...

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Benfica ve Braga, Portekiz Ligi 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Carlos Carvalhal’in öğrencileri, her ne kadar bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da bugünkü karşılaşmadan puanla dönmek istiyor. Benfica ise Sporting Lizbon'yu geçmek için ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor. İşte Benfica Braga maçı canlı yayın bilgisi...

BENFICA BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica ve Braga maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ?

Benfica geride kalan maçlarda 38 puan toplayarak ligde 3. sırada yer alıyor. Bruno Lage'nin öğrencileri bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak zirvenin sahibi olmak istiyor.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün de sahada ilk 11’de yer alması bekleniyor.

 

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#Benfica#Braga#Portekiz Süper Ligi

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