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Benfica, Braga karşısında turladı! Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Braga#Portekiz Ligi Çeyrek Final Maçı
Benfica, Braga karşısında turladı Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 01:52

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, konuk ettiği Braga'yı 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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Benfica ile Braga Portekiz Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. 

Estadio do Sport Lisbao Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica, rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi ekibe turu getiren gol 39. dakikada Pavlidis'in ayağından geldi. 

Bu sonucun ardından Benfica, yarı finalde Tirsense'nin rakibi oldu. Söz konusu mücadele 2 Nisan tarihinde Estadio Abel Alves de Figueiredo Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı. Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu, 90+2. dakikada yerini Rego'ya bıraktı.

 

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#Benfica#Braga#Portekiz Ligi Çeyrek Final Maçı

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