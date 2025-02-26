Benfica, Braga karşısında turladı! Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...

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Benfica ile Braga Portekiz Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Estadio do Sport Lisbao Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica, rakibini 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi ekibe turu getiren gol 39. dakikada Pavlidis'in ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Benfica, yarı finalde Tirsense'nin rakibi oldu. Söz konusu mücadele 2 Nisan tarihinde Estadio Abel Alves de Figueiredo Stadyumu'nda oynanacak.

Öte yandan Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı. Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu, 90+2. dakikada yerini Rego'ya bıraktı.