Benfica Boavista canlı izle || Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

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Portekiz Ligi 23. haftasında Benfica Boavista ile kozlarını paylaşacak. BEnfica ekibinde yer alan oyuncularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi merak ediliyor. Son olarak, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı Monaco karşılaşmasında sahaya Benfica'da ilk 11'de başlayan milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün attıkları 1'er gol takımın üst tura yükselmesine katkıda bulunmuştu. Peki, Benfica Boavista maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Boavista hangi kanalda? İşte Benfica - Boavista maç kadrosu...

BENFİCA-BOAVİSTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi Benfica-Boavista maçı 22 Şubat Cumartesi TSİ 21:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranından canlı yayınlanacak.

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ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Portekiz'de oynanan ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kalarak turlayan ekip oldu. Benfica'nın gollerini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada Pavlidis ve 84. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Benfica - Boavista maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BENFİCA-BOAVİSTA MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Lemos Araujo, Aursnes, Barreiro, Orkun, Kerem, Schjelderup, Pavlidis, Fernandez

Boavista: Dutra, Chounkwi Fogning, Reisinho, Vukotic, Silva, Injai Gomes, Almeida, Agra, Bozenik, Abascal, Perez