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Benfica, Bessa’yı Kerem-Orkun’la Türk hamamına dönüştürdü

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü
Benfica, Bessa’yı Kerem-Orkun’la Türk hamamına dönüştürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 07:00

Benfica’nın deplasmanda Boavista’yı 3-0 yendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü manşetlere çıktı.

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Benfica’nın deplasmanda Boavista’yı 3-0 yendiği maçta biri Orkun Kökçü’ye olmak üzere 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de yine manşetlere çıktı.

A Bola: Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi. Harry Potter iki asistle büyüledi.

Glorosio 1904: Aktürkoğlu, Hogwarts’ın (Harry Potter’ın okulu) büyüsünü Boavista’nın stadı Bessa’ya taşıdı. 

Record: Aktürkoğlu, yine iyi bir performans sergiledi. 

Noticiasominuto: Benfica, Bessa’yı ‘Türk hamamına’ çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü öne çıktı.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Orkun Kökçü

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