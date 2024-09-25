Benfica, Bessa’yı Kerem-Orkun’la Türk hamamına dönüştürdü

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Benfica’nın deplasmanda Boavista’yı 3-0 yendiği maçta biri Orkun Kökçü’ye olmak üzere 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de yine manşetlere çıktı.
A Bola: Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi. Harry Potter iki asistle büyüledi.
Glorosio 1904: Aktürkoğlu, Hogwarts’ın (Harry Potter’ın okulu) büyüsünü Boavista’nın stadı Bessa’ya taşıdı.
Record: Aktürkoğlu, yine iyi bir performans sergiledi.
Noticiasominuto: Benfica, Bessa’yı ‘Türk hamamına’ çevirdi. Aktürkoğlu ve Kökçü öne çıktı.