Benfica Başkanı Rui Costa'dan Mourinho açıklaması! 'Hiç kimse dokunulmaz değil'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 17:11

Benfica Başkanı Rui Costa, takımdaki geleceği merak konusu olan Jose Mourinho için açıklamalarda bulundu.

Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’nun bir yıl daha sözleşmesi var. Ama Benfica’da hiç kimse dokunulmaz değil, başkan bile dokunulmaz değil."

Rui Costa'ya, Casa Pia ile berabere kaldıkları maçın ardından Mourinho'nun bazı oyuncularla devam etmeyeceğini ima eden açıklamaları da soruldu.

"Bunlar, takımın performansından memnun olmayan bir teknik direktörün açıklamalarıydı. Hepimiz memnun değildik, hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ve bu nedenle, berabere kalmaması gereken bir maçı berabere bitirmiş olmanın hayal kırıklığıyla tepki gösterdi."

Hâlâ 2. sıraya inanıyor musunuz?

“Mümkün olduğu sürece tüm sıralamalara inanmak zorundayız. Bu, hem oyuncuların hem de Benfica’da çalışan herkesin görevi; kulübe duyulan saygı bunu gerektirir.”

