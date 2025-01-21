Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Benfica Barcelona maçı şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

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Benfica ve Barselona, ​​merakla beklenen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında sadece bir yenilgi alan Barcelona, ​​topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Benfica ise, üç galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi olmak üzere altı maçtan yalnızca 10 puan toplayarak ligde 15. sırada yer alıyor. Peki, Benfica Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Barcelona maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Benfica Barcelona maçı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? İşte detaylar...

BENFİCA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Benfica Barcelona maçı 21 Ocak Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor. Portekiz Ligi'ne fırtına gibi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda kendisinden beklenen performansın altında kaldığı için eleştirilere hedef olmuştu. Son bir kaç maça da yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Famalicao karşılaşmasında ilk 11'e geri döndü.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Fernandez; Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü; Amdouni, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

Barcelona: Pena; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski