Benfica Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

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Benfica Barcelona maçı, Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında yakından takip edilecek. Barcelona ile daha önce 10 kez karşı karşıya gelen Benfica, bu maçlardan 2 galibiyet ile ayrıldı. Benfica evinde ise Barcelona ile galibiyetleri paylaştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Benfica Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BENFİCA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesi kapsamında Barcelona'yı konuk edecek. 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Milli Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

BENFİCA BARCELONA MA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

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Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Benfica ile 10 kez karşılaşan Barcelona, Manchester United (11) ile birlikte Portekiz ekibine en fazla rakip olan iki takımdan biri olacak.

Benfica, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4+ gol attığı 40 iç saha maçı arasında galip gelemediği tek karşılaşmayı, bu sezon Barcelona'ya 5-4 mağlup olarak oynadı.

Avrupa kupalarında İspanyol takımlarını konuk ettiği ilk üç maçın ikisini kazanan Benfica, daha sonraki 12 iç saha karşılaşmasından iki galibiyet çıkarabildi (4B 6M).

Portekiz takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Barcelona (7G 2B), tek mağlubiyetini Eylül 2021'de Benfica deplasmanında aldı.

Bu sezon çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçı toplam 35 gole sahne olan Benfica (ortalama 3.5; Attığı 20-15 Yediği), turnuva tarihinde daha yüksek ortalamayla tamamladığı tek sezonu 2022/23'te yaşadı (3.9).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 10 maça çıkan teknik direktörler arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Hansi Flick (%85; 22/26).

Benfica santrforu Vangelis Pavlidis, bu sezon çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi maçında dokuz gole doğrudan katkı sağladı (7 gol & 2 asist). Turnuva tarihinde tek sezonda bir Portekiz takımının formasıyla çift haneli sayılara ulaşan tek isim 1999/2000'de 10 gol atan Jardel (Porto).

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Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, Hansi Flick yönetiminde çıktığı 21 Şampiyonlar Ligi maçında 24 gol attı.

Bu sezon Barcelona'ya rakip olduğu Şampiyonlar Ligi maçında hat-trick yapan Vangelis Pavlidis, turnuva tarihinde Kylian Mbappe'nin (2020/21) ardından bir sezonda Katalan ekibine karşı 4+ gole ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor.

Barcelona forması giyen Raphinha, bu sezon çıktığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçında 12 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 4 asist). Turnuva tarihinde sadece iki Brezilyalı oyuncu tek sezonda daha yüksek sayıya ulaştı: Roberto Firmino (2017/18; 17) & Kaka (2006/07; 13).