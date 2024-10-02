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Bruno Lage yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftasında Atletico Madrid’i konuk ediyor. Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasını Serdar Gözübüyük yönetirken yardımcılıklarını ise Erwin Zeinstra ve Johan Balder üstlenecek. Son haftalarda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun performansı Benfica maçlarında dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler Benfica Atletico Madrid maçı detaylarına çevrildi. Peki, Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica Atletico Madrid maçı canlı izle bilgisi...

BENEFICA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Atletico Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

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Portekiz kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında da fileleri sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı.

Benfica'da 2 de asist katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Orkun Kökçü ise ligde 2 gol ve 3 asist yaparken Şampiyonlar Ligi’nde tek golü bulunuyor.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun Atletico Madrid karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maç programı

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)