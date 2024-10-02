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Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

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Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:05

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, bugün Benfica Atletico Madrid maçı ile devam ediyor. Portekiz Süper Ligi'nin 7. haftasında Benfica, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Gil Vicente'yi 5-1 mağlup etmişti. Şimdi ise Benfica Atletico Madrid maç kadrosu ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Benfica - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

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Bruno Lage yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci haftasında Atletico Madrid’i konuk ediyor. Benfica - Atletico Madrid karşılaşmasını Serdar Gözübüyük yönetirken yardımcılıklarını ise Erwin Zeinstra ve Johan Balder üstlenecek. Son haftalarda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun performansı Benfica maçlarında dikkat çekmişti. Şimdi ise gözler Benfica Atletico Madrid maçı detaylarına çevrildi. Peki, Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica Atletico Madrid maçı canlı izle bilgisi...

BENEFICA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Benfica - Atletico Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

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Portekiz kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında da fileleri sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı.

Benfica'da 2 de asist katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Orkun Kökçü ise ligde 2 gol ve 3 asist yaparken Şampiyonlar Ligi’nde tek golü bulunuyor.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun Atletico Madrid karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maç programı

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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