Benfica Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

2018/19’den bu yana Portekiz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı dört maçı kaybetmeyen Ajax, Sporting ile bu sezon oynadığı iki grup karşılaşmasını toplam dokuz gol atarak kazandı. Bu dönemde turnuvada aynı takıma karşı daha fazla gol atan ekip bulunmuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki altı maçını da kazanan Ajax, Kupa 1’de en uzun seriyi yakalayan Hollanda takımı konumunda. Avrupa'nın beş büyük liginde yer almayan hiçbir takım bu turnuvada üst üste yedi galibiyet alamadı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son yedi maçın beşinde kalesini gole kapatan ve son iki karşılaşmada gol yemeyen Benfica, bu dönemde sadece Bayern Münih'e gol izni verdi. Benfica Teknik Direktörü Nelson Verissimo, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvadaki ilk maçına eleme turunda çıkan son beş çalıştırıcı arasında galibiyet almayı başaran tek isim geçen sezon Dortmund'un başında görev yapan Edin Terzic.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 10 gol atan ve kariyerinin eleme turlarındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan Sebastien Haller, bir sezonun ilk altı maçında en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda.

Haberin Devamı

Dusan Tadic, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıktığı Eylül 2018’den bu yana turnuvada akan oyunda en fazla şut pası veren isim. Bu dönemde 11 asist yapan Tadic’ten daha yüksek sayıya sahip tek isim Kylian Mbappe. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde gördüğü 11.2 gol beklentisine karşılık sadece sekiz gol yiyen Benfica kalecisi Odysseas Vlachodimos, en büyük pozitif farka sahip kaleci konumunda.

BENFİCA AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica Ajax maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.