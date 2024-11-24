Benfica 7 golle şov yaptı, Kerem Aktükoğlu yine attı! Tam 12 gol katkısı...

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası 4. turunda Estrela Amadora'yı konuk etti.
Estádio da Luz'da Angel Di Maria'nın hat-trick yaptığı maçta Benfica, Estrela Amadora'yı 7-0 mağlup etti.
Benfica'nın galibiyet gollerini 2, 5 ve 18. dakikalarda Angel Di Maria, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 81. dakikada Zeki Amdouni, 86 ve 90. dakikalarda Arthur Cabral attı.
YEDEK BAŞLADILAR
Ev sabinde Kerem Aktürkoğlu 45. dakikada, Orkun Kökçü ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.
ANGEL Dİ MARİA ŞOV
Benfica'nın 36 yaşındaki Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, hat-trick yaptığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na da asist yaparak 4 gol katkısı sağladı.
KEREM 12'DE 12 YAPTI
Benfica ile 12. maçına çıkan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, 9 gole ulaştı ve yaptığı asistlerde toplamda 12 gol katkısı yaptı.
ORKUN'DA MUAAZAM GOL PASI
Bir diğer milli yıldızımız Orkun Kökçü ise Zeki Amdouni'nin attığı 5. golde enfes bir asist yaparak 4 gol ve 4 asistle toplamda 8 gol katkısı sağladı.
🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu'nun golü pic.twitter.com/yfRbouoyqY— Spor Arena (@sporarena) November 23, 2024