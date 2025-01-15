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Benfica 3 attı, tur biletini kaptı! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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#Futbol#Benfica#Faranse
Benfica 3 attı, tur biletini kaptı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 01:24

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Kupası Son 16 Turu maçında Farense'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Portekiz Kupası Son 16 Turu maçında Benfica, deplasmanda karşılaştığı Farense'yi 3-1 mağlup etti.

Estadio de Sao Luis'de oynanan müsabakada Benfica'nın galibiyet gollerini 56. dakikada Andreas Schjelderup, 58. dakikada Arthur ve 62. dakikada Alexander Bah kaydetti.

Ev sahibi Farense'nin tek golünü ise 7. dakikada Tomane attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, 75. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu. Bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü ise mücadelede süre almadı.

Müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Benfica, Portekiz Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

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#Futbol#Benfica#Faranse

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