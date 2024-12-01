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Benfica 2 golle güldü, zirve takibini sürdürdü! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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#Benfica#Arouca#Futbol
Benfica 2 golle güldü, zirve takibini sürdürdü Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 23:41

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Benfica, deplasmanda karşılaştığı Arouca'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta Benfica, deplasmanda Arouca ile karşılaştı.

Estadio Municipal Stadyumu'nda oynanan maçta Benfica, Arouca'yı 2-0 mağlup etti.

Benfica'ya 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Fontan (kendi kalesine) ve 71. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti.

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 63. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve 28 puanla lider Sporting'in ardından ikinci sırada yer aldı. Arouca ise 8 puanla 17. sırada kaldı.

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Benfica, Guimaraes ile karşılaşacak. Arouca ise Estrela'ya konuk olacak.

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#Benfica#Arouca#Futbol

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