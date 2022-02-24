Benfica 2-2 Ajax (Maçın özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Benfica ile Ajax karşı karşıya geldi.
Lizbon'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ajax, Portekiz'de 18. dakikada Tadic'in bulduğu golle öne geçmeyi başardı.
Hollanda ekibinin santrforu Haller, 26. dakikada kendi kalesine, 29. dakikada ise rakip ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.
Benfica'yı umutlandıran gol ise 72. dakikada Yaremchuk'un ayağından geldi.
Rövanş mücadelesi 15 Mart'ta Hollanda'da oynanacak.
İLK 11'LER
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Ramos, Taarabt, Everton, Rafa Silva, Darwin Núñez
Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Lisandro Martínez, Blind, Edson Álvarez, Berghuis, Gravenberch, Antony, Haller, Tadic.