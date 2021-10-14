Belözoğlu, Başakşehir başında ilk resmi maçına çıkıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekip yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçına siyah-beyazlı ekip karşısında çıkacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir'in 6 puanı bulunuyor.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile haftaya 17 puanla üçüncü sırada giriyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.
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