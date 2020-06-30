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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Bellona Kayseri sil baştan yaptı! 10 yeni sözleşme...

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Bellona Kayseri sil baştan yaptı! 10 yeni sözleşme...
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Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 10 yeni sözleşme yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 1 coach, 4'ü yabancı olmak üzere 10 sözleşme yaptı.

İlk olarak coach Ayhan Avcı ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim, 4'ü yabancı oyuncu olmak üzere toplam 9 oyuncu ile yeni sezon için anlaştı.

Bellona Kayseri basketbol takımı dış transferde Tyasha Harris, Kylee Shook, Jacki Gemelos, Mikiah Herbert Harrigan, Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma yaparken iç transferde ise Ayşegül Günay Aladağ ve Gülse Uğur ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı.

 

Bellona Kayseri sil baştan yaptı 10 yeni sözleşme...

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