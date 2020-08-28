Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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