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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 21:28 | Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı

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Bellona Kayseri Basketbol'da bir sporcu Kovid-19'a yakalandı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 28 Ağustos'ta sporcular, teknik heyet ve personele Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Bir sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan sporcumuz için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bellona Kayseri Basketbolda bir sporcu Kovid-19a yakalandı

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