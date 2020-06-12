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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti

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Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harris'i transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Tyasha Harris ile Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, en son WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyen 22 yaşındaki oyun kurucu Tyasha Harris ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu Botaş forması altında geçiren eski oyuncusu 24 yaşındaki Melis Gülcan'ı da transfer etti.
Kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, bugün de Melis Gülcan ve Tyasha Harris'i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Bu transferlerle şimdiye kadar 4 oyuncuyu kadrolarına katmış olduklarını belirten Bozbey, transfer dönemini 4'ü yabancı olmak üzere 9 transferle kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bellona Kayseri Basketbol, Melis Gülcan ile Tyasha Harrisi transfer etti

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