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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 23:50,Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti

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Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, ABD'li Kylee Shook'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, en son Louisville Cardinals forması giyen 22 yaşındaki forvet ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transferle ilgili, "Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son Louisville Cardinals forması giyen Kylee Shook ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı

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