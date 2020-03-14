MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBellona Kayseri Basketbol 70-94 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
GeriBasketbol Bellona Kayseri Basketbol 70-94 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Bellona Kayseri Basketbol 70-94 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bellona Kayseri Basketbol 70-94 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 94-70 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Murat Ciner, Tolga Edis, Halil Erkoç

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 21, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 5, Ivankovic 9, Nazlı Bircan Gökdemir 4, Burke 18

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 5, Gökşen Fitik 12, Sykes 30, Meltem Avcı 4, Bentley 20, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 14, Sanders 9

1. Periyot: 8-30

Devre: 29-54

3. Periyot: 46-74

Bellona Kayseri Basketbol 70-94 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle