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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:11 | Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol 68-69 İzmit Belediyespor

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Bellona Kayseri Basketbol 68-69 İzmit Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 61-61 biten karşılaşmada deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 69-68 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ozan Çakar, Tunçtan Durmuşcan, Onur Sönmez

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tongunç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Melis Gülcan 23, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Shook 12, Esra Ural Topuz, Harris 21

İzmit Belediyespor: Çağla Nur Uzundurukan, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 16, Elif Emirtekin 5, Siksniute 16, Wheeler 8, Jovanovic 14, Santos 10, Defne Melissa Paylar

1. Periyot: 22-13

Devre: 29-29

3. Periyot: 47-44

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