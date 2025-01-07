Bellingham'ın soyunma odasında Arda Güler'e söyledikleri servis edildi: 'Çok rahat, çok profesyonel'

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İspanya Kral Kupası Son 32 Turu eleme maçında 4. Lig ekibi Deportiva Minera evinde Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından 11'de tercih edilen Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki yıldız, 28. ve 88. dakikada attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Eflatun beyazlıların diğer gollerini Federico Valverde, Eduardo Camavinga ve Luka Modric kaydetti.

Karşılaşmayı yedek kulübesinden takip eden Jude Bellingham ise Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"HERKES SENİ KONUŞTU"

Defansa Central'in haberine göre karşılaşmanın ardından soyunma odasında Güler'in yanına gelen Bellingham, "Seni son vuruş konusunda çok rahat gördüm. Oraki herkesle bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.

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BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Eflatun beyazlı forma altında bulduğu forma süresi tartışma konusu olan Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile birlikte 21 maça çıktı.

Bu maçlarda 766 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

REAL MADRİD ARABİSTAN SEFERİNDE

Deportiva Mirena galibiyeti ile birlikte moral bulan Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nın sahibinin belirleneceği dörtlü turnuva için Suudi Arabistan'a uçtu.

Eflatun beyazlılar Süper Kupa macerasındaki ilk maçında Mallorca ile kozlarını paylaşacak. 9 Ocak Perşembe günü yapılacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Real Madrid maçı kazanması halinde Athletic Bilbao - Barcelona karşılaşmasının galibiyle Süper Kupa için final maçına çıkacak.