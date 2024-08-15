Bellingham ve Courtois'ten Arda Güler sözleri: "Çok özel, inanılmaz bir oyuncu olacak"

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Real Madrid'in yıldız isimlerinden Jude Bellingham ve Thibaut Courtois Atalanta karşılaşmasının ardından Arda Güler'le ilgili konuştu.

İngiliz yıldız Bellingham, maç hakkında "Gerçekten enteresan bir maçtı, çok değişik bir takımlar. Adam adama savunma yapıyorlar ve kolay değil. O yüzden bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekti. İkinci yarıya biraz daha alan aradık ve bunda başarılı olduk. Birbirimizi anlamalıyız. Beraber öğrenmeye ve bu oyunu geliştirmeye çalışacağız" yorumunu yaptı.

Bellingham, Arda Güler için ise, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçakgönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

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COURTOIS: ARDA BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM

Real Madrid'in başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, ise Atalanta karşılaşmasının ardından, "Arda benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.