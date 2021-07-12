Belhanda'dan Galatasaray ve Fatih Terim sözleri! 'İmzadan sonra beni aradı ve...'

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Younes Belhanda, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Galatasaray'dan ayrılışım hakkında konuşmak istemiyorum" diyen Belhanda, Adana ekibine transferinden Fatih Terim'le arasında geçen konuşmaya kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Belhanda'nın açıklamaları;

İnsanlar Balotelli'yi tanımadığı için konuşuyor ama çok tatlı bir insandır. Basında bir şeyler söyleniyor ama doğruluk payı yok. Buraya geldikten sonra ne kadar iyi bir insan olduğunu anlarsınız.

"BAŞKA SÜPER LİG TAKIMLARINDAN DA TEKLİF ALDIM"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Türkiye dışındaki kulüplerden teklif aldım. Adana Demirspor Başkanı bana geldiğinde çok fazla düşünmeden teklifini kabul ettim. Başkanımız kulüp için iyi transferler yaptı. Süper Lig'de sadece bulunmuş olmak için bulunmayacağız. Başarılı olmak istiyoruz.

"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ben de biraz Türk'üm, kendimi Türk gibi hissediyorum. Özellikle Hollanda maçından sonra Türkiye milli takımından beklentilerim olmuştu, EURO 2020'den elenilmesine üzüldüm. Bir sonraki turnuvada daha iyi olacaklardır.

Profesyonel futbolcularınız olduktan sonra 1. Lig'le Süper Lig arasında pek bir fark yok. Hem tecrübeli hem de genç oyuncularımız var. Hocamızın sihirli dokunuşlarıyla iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.

"TRANSFERDEN SONRA FATİH TERİM ARADI"

Tabi ki transferimden önce Gökhan İnler'le konuştum. Kulüple, şehirle ilgili bana tüm bilgileri verdi. İmzaladıktan sonra Fatih Terim de aradı, 'Orası benim şehrim' tarzında bir konuşmamız oldu.