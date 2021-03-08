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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 23:14 | Son Güncelleme:

Belhanda'dan açıklama! "Yönetime saygı duyuyorum"

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Belhanda'dan açıklama! "Yönetime saygı duyuyorum"

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Sivasspor maçı sonrası TT Stadı'nın zeminiyle ilgili olarak yaptığı eleştiri hakkında açıklama yayımladı.

Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN ETKİLİYOR"

Belhanda, Sivasspor maçı sonrası, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.

Galatasarayda Younes Belhandadan maç sonu zemin tepkisi
Galatasaray'da Younes Belhanda'dan maç sonu 'zemin' tepkisi!

Belhandadan açıklama Yönetime saygı duyuyorum

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