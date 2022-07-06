Belhanda Kadıköy'deki tarihi derbiyi anlattı! "Terim beni öldürecekti"

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Adana Demirspor'a transferi öncesi Başkan Murat Sancak'la yaptığı görüşmelere ilişkin konuşan Belhanda, Galatasaray'da oynadığı dönemde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendikleri maçta gördüğü kırmızı kart sonrası Fatih Terim'in kendisine tepki gösterdiği söyledi.

Younes Belhanda'nın Vole'nin Youtube hesabına yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"BAŞKAN EVİME GELDİ"

"Adana Demirspor kariyerim başkanın evime gelmesiyle başladı. Bana projelerden bahsetti ve ben de buna inanarak buraya geldim. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik, belki Avrupa'ya bile gidebilirdik. Buradaki ilk sezonumda kariyerimde hiç yaşamadığım sakatlıklar yaşadım ama bu yaz tedavilerimi gördüm, şu an çok iyiyim. Tabii ki bütün hocaların farklı bir sistemi olabilir ama hocaların benden genelde istediği aynı. Bir aksiyon yaratmamı, 10 numara gibi pozisyon yaratmamı, mücadele etmemi istiyorlar."

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G.SARAY'A GÖNÜLDEN BAĞLIYIM, FIFA'YA GİTME SEBEBİM..."

"Ben Galatasaray'da 4 sene geçirdim. O kulübe gerçekten gönülden bağlıydım. 3 ay boyunca oturup üzülemezdim, ikinci bir proje gelince inandım ve Adana Demirspor'a imza attım. Galatasaray'a asla kırgın değilim. Orada sadece tek bir kişiyle problem yaşadım ama bu kişisel bir problemdi. Ben de FIFA'ya başvurdum konu asla para değildi, bu sadece kendisinin bunu yapmaya hakkı olmadığını göstermek için yaptığım bir hareketti."

"ŞAMPİYONLUK MAÇINDA SAHADA OLMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

"Şampiyonluğu 1 golle kaybettiğimiz son maçta orada olamasam da kazanmalarını çok istedim. Kontratımın bitecek olmasına rağmen o sahada olmayı çok istiyordum ama bir golle şampiyonluğu kaptırdık son maçın üzüntüsü çok büyüktü benim için.

"FATİH TERİM BEKLEMEMİ SÖYLEDİ"

"Kadro dışı haberi geldikten sonra Fatih Terim, beklememi ve bunu başkanla konuşacağımızı söyledi. Fakat ben bunun bir işe yaramayacağını, başkanın kararı daha önceden verdiğini belirttim. Kendisine çok teşekkür ettim bütün yaptıkları için, ilişkimiz de hala devam ediyor. Ne yaparsak yapalım beraber yaptıklarımızı silemeyiz."

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"YUNUS AKGÜN, G.SARAY'I TAŞIYACAK"

"Geçen senelerden farklı olarak Yunus Akgün bu sene çok fazla maç oynadı. Bu yüzden çok başarılı olacağını ve bu başarıyı Galatasaray'a taşıyacağını biliyorum. Biliyorsunuz Real Madrid bile Galatasaray'a gelince baskı yaşadıklarını söylüyordu. Artık bunu aştıklarını düşünüyorum, kanatlarda Kerem ve Yunus olarak Galatasaray'da iyi bir takım oluşturacaklarına inanıyorum."

"GALATASARAY'DA HİÇBİR ZAMAN 10 NUMARA GİBİ OYNAMADIM"

"Sneijder, Galatasaray'da gerçekten 10 numara olarak oynadı ama ben hiçbir zaman gerçek bir 10 numara gibi oynamadım. Hep 8 numara pozisyonunda oynadım. Bazen maç gereği benim ileri çıkıp seçenek yaratmam gerekiyordu."

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"FENERBAHÇE MAÇINDA KONSANTRASYONA GEREK YOK"

"Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında ekstra konsantrasyona gerek kalmıyor. Zaten adrenalin size sahada yapmanız gerekeni yaptırıyor. Derbi maçlarında en unutamadığım 20 sene sonra gelen galibiyetti. Oyundan çıkarken kırmızı kart gördüm. Rakibim Deniz Türüç de görmüştü. Fatih Terim beni öldürecekti. O maçın sonunda kazanmamızı ve soyunma odasındaki mutluluğumuzu unutamayacağız."

"FENERBAHÇE'Yİ GİTSEYDİM..."

"Fenerbahçe'ye gitmiş olsaydım belki farklı bir tarafa gidecektim. Tamamen kader diyebilirim. Belki şu an burada olmayacaktım."

Belhanda'nın soru-cevap kısmındaki tek kelimelik yanıtladı:

Fatih Terim - İmparator

Louis Nicollin - Aile

Olivier Giroud - En iyi forvet

Fernando Muslera - Kaptan

Fenerbahçe - Savaş

Mario Balotelli - Büyük yetenek

Murat Sancak - Adam

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