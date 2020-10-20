MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBelediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı
GeriFutbol Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği üçüncü tura adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği üçüncü tura adını yazdırdı.

Dumlupınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'nin gollerini Ahmet Özer ve Selman Sevinç kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupasında tur atladı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle