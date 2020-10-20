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Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği | Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası'nda tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği üçüncü tura adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Belediye Kütahyaspor'u 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği üçüncü tura adını yazdırdı.
Dumlupınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği'nin gollerini Ahmet Özer ve Selman Sevinç kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.
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