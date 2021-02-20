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GeriFutbol Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor’un galibiyetini kutladı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 00:39 | Son Güncelleme:

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor’un galibiyetini kutladı

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Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor’un galibiyetini kutladı
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Trabzon'da kar küreme çalışmalarını yürüten belediye işçileri, Trabzonspor'un deplasmanda kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından çalışmaya bir süre ara verip kolbastı eşliğinde galibiyeti kutladı.

Süper Ligin 26'ncı haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz." notu düşüldü.

Trabzonspor Kulübü de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

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