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GeriFutbol Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
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Haber Giriş: 03.01.2021 - 01:45 | Son Güncelleme:

Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

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Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Belediye Erzurumsporda İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

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