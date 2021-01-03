Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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