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Belçika'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Mertens ve Batshuayi yok...

Güncelleme Tarihi:

#Belçika Milli Takımı#Michy Batshuayi#EURO 2024
Belçikanın EURO 2024 kadrosu açıklandı Mertens ve Batshuayi yok...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 12:52

Belçika Milli Takımı'nın EURO2024'te mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

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Açıklanan kadroda Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da oynayan Dries Mertens yer almadı.

Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'a transfer olan Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.

"BATSHUAYİ İLE ZOR BİR KONUŞMA YAPTIM"

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçeli Batshuayi ile zor bir telefon konuşması yaptığını açıkladı.

RTL Belgium'a konuşan teknik adam; "Batshuayi ile dün konuştum ve durumu ona aktardım. Zor bir konuşmaydı. Forvet bölgesinde Lukaku ve Openda ile gidiyoruz, üçüncü ismi diğer bölgelerde de oynayabilen isimlerden seçmek istedim. De Ketelaere ve Trossard'ı da hücumda değerlendirebiliriz." dedi.

Belçika, EURO2024'te Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile birlikte E Grubu'nda kozlarını paylaşacak.

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Belçika'nın kadrosu şu şekilde:

- Kaleciler: Casteels, Sels, Kaminski

- Defans oyuncuları: Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate

- Orta saha: Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans

- Forvet: Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere

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#Belçika Milli Takımı#Michy Batshuayi#EURO 2024

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