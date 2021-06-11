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EURO2020
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Belçika'nın EURO 2020 şampiyonluk primi 435'er bin euro

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Belçika'nın EURO 2020 şampiyonluk primi 435'er bin euro

Belçika Milli Takımı oyuncuları, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) zafere ulaşmaları halinde 435'er bin euro prim kazanacak.

Belçika basınında yer alan haberlere göre FIFA dünya sıralamasında zirvede bulunan "Kırmızı Şeytanlar"ın EURO 2020'de şampiyon olması durumunda teknik direktör Roberto Martinez tarafından kadroya dahil edilen her futbolcuya 435 bin euro prim verilecek. 

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Finlandiya ve Rusya ile mücadele edecek Belçika Milli Takımı'nın oyuncuları, çeyrek final için 170 bin euro, yarı finale kalmaları halinde 290 bin euro, finale çıkmaları durumunda da 370 bin euro para ödülü alacak.

Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda ise şampiyonluk primi olarak futbolculara 340'ar bin euro dağıtılacağı açıklanmıştı.

Belçikanın EURO 2020 şampiyonluk primi 435er bin euro

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